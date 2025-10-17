Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Ярославль-Центральный начала работу экспозиция, посвященная истории железнодорожной формы.

2025-10-17 10:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На главном железнодорожном вокзале Ярославля открылась экспозиция, представляющая реплики форменной одежды российских железнодорожных служащих XIX – начала XX веков. Среди представленных экспонатов - мундиры обер-телеграфиста 1858 года, машиниста 1861 года, начальника депо 1878 года и другие.

Коллекция форменной одежды работников железной дороги находится в здании билетных касс для дальних поездок на втором этаже.

Посещение выставки бесплатное. Экспозиция будет работать до 5 ноября.

На вокзале Северной магистрали в городе Шуя Ивановской области также можно ознакомиться с образцами железнодорожных мундиров конца XIX – начала XX веков. Постоянная экспозиция расположена в зале ожидания, как сообщила служба корпоративных коммуникаций РЖД.

