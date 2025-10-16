За период в девять месяцев, Свердловская железнодорожная компания перечислила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды налоги в размере 22 миллиардов рублей.

13:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года Свердловская железная дорога, вместе со своими структурными подразделениями и филиалами ОАО «РЖД», внесла в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 22 млрд рублей.

Из этой суммы, 10,1 млрд рублей были перечислены в региональные и местные бюджеты, включая:

бюджет Свердловской области – 4,3 млрд рублей;

бюджет Пермского края – 1,9 млрд рублей;

бюджет Тюменской области – 1,7 млрд рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1,9 млрд рублей;

бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,3 млрд рублей.

ОАО «РЖД» продолжает быть главным заказчиком для промышленности этих регионов. В 2025 году планируется приобрести товары и услуги от предприятий Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на сумму 62,17 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.