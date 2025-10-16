За трехлетний период через цифровую платформу «Оператор товарных поставок» было отправлено 8 миллионов тонн топлива по железнодорожным путям.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Российской энергетической недели Евгений Чаркин, заместитель главы ОАО «РЖД», поделился информацией на эту тему.

Электронный ресурс «Оператор товарных поставок» (ОТП РЖД) является совместной инициативой «Цифровой логистики» (подразделения РЖД), Петербургской биржи и ФАС России, реализованной при поддержке Центробанка России.

«Целью платформы является интеграция биржевой и транспортной инфраструктур в рамках единого цифрового пространства, обеспечение прозрачности выполнения биржевых контрактов с доставкой железнодорожным транспортом. За 3 года работы ОТП РЖД через платформу было перевезено около 8 млн тонн нефтепродуктов, уже более 1 тысячи организаций используют этот сервис», — отметил Евгений Чаркин.

Среди IT-решений РЖД, которые могут быть применены в других крупных компаниях:

Корпоративная система управления данными — обрабатывает около 48 млн показателей, позволяет специалистам и руководству компании быстро получать информацию для статистического, бухгалтерского и управленческого учета.

HR-Tech - платформа — включает 22 системы, которые помогают сотрудникам и облегчают работу HR-специалистов. Одна из наиболее крупных систем этой платформы — Сервисный портал работника, к которому в РЖД подключено более 700 тыс. сотрудников. На портале реализовано более 70 сервисов, включая электронный документооборот по кадровым вопросам.

Система управления имуществом СУПРИМ — может быть полезна компаниям с большим количеством материальных активов. В РЖД система позволяет управлять более чем 360 тыс. объектов и сооружений.

Компания также обладает значительным опытом в области реализации стратегии цифровой трансформации. Сегодня РЖД уже помогают 30 организациям железнодорожной отрасли в подготовке таких стратегий и предлагают консультационные услуги компаниям из других отраслей.