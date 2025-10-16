За трехлетний период через цифровую платформу «Оператор товарных поставок» было отправлено 8 миллионов тонн топлива по железнодорожным путям.

В ходе Российской энергетической недели Евгений Чаркин, заместитель главы ОАО «РЖД», поделился информацией на эту тему.
Электронный ресурс «Оператор товарных поставок» (ОТП РЖД) является совместной инициативой «Цифровой логистики» (подразделения РЖД), Петербургской биржи и ФАС России, реализованной при поддержке Центробанка России.
«Целью платформы является интеграция биржевой и транспортной инфраструктур в рамках единого цифрового пространства, обеспечение прозрачности выполнения биржевых контрактов с доставкой железнодорожным транспортом. За 3 года работы ОТП РЖД через платформу было перевезено около 8 млн тонн нефтепродуктов, уже более 1 тысячи организаций используют этот сервис», — отметил Евгений Чаркин.
Среди IT-решений РЖД, которые могут быть применены в других крупных компаниях:
Компания также обладает значительным опытом в области реализации стратегии цифровой трансформации. Сегодня РЖД уже помогают 30 организациям железнодорожной отрасли в подготовке таких стратегий и предлагают консультационные услуги компаниям из других отраслей.