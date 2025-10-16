На железнодорожной линии Восточной Сибири был организован День клиента для отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия.

11:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги организовали День клиента для отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия. Главными участниками стали клиенты, которые в 2025 году впервые воспользовались услугами и сервисами, связанными с перевозкой грузов на железнодорожном транспорте.

Событие прошло в Центрах продажи услуг ВСЖД, находящихся в Иркутске и Улан-Удэ. На встрече отправителям грузов и операторам, недавно начавшим сотрудничество с ОАО «РЖД», были представлены новые цифровые сервисы и услуги, доступные для клиентов холдинга. Специалисты провели консультации, отвечая на все интересующие вопросы.

Отметим, что с начала 2025 года Центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано более 12 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Из них 8 тыс. заявок принято в Иркутске. Остальные обращения поступили из центров, находящихся в Тайшете, Улан-Удэ и Северобайкальске.

За этот же период на магистрали заключено около 600 договоров на оказание различных видов услуг, связанных с перевозкой грузов. Свои первые договоры заключили более 100 отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия. В рамках договоров на комплексное транспортное обслуживание организована доставка более 250 тыс. тонн различных грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.