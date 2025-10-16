Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Восточной Сибири был организован День клиента для отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия.

2025-10-16 11:23
На железнодорожной линии Восточной Сибири был организован День клиента для отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги организовали День клиента для отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия. Главными участниками стали клиенты, которые в 2025 году впервые воспользовались услугами и сервисами, связанными с перевозкой грузов на железнодорожном транспорте.

Событие прошло в Центрах продажи услуг ВСЖД, находящихся в Иркутске и Улан-Удэ. На встрече отправителям грузов и операторам, недавно начавшим сотрудничество с ОАО «РЖД», были представлены новые цифровые сервисы и услуги, доступные для клиентов холдинга. Специалисты провели консультации, отвечая на все интересующие вопросы.

Отметим, что с начала 2025 года Центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано более 12 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Из них 8 тыс. заявок принято в Иркутске. Остальные обращения поступили из центров, находящихся в Тайшете, Улан-Удэ и Северобайкальске.

За этот же период на магистрали заключено около 600 договоров на оказание различных видов услуг, связанных с перевозкой грузов. Свои первые договоры заключили более 100 отправителей грузов из Иркутской области и Республики Бурятия. В рамках договоров на комплексное транспортное обслуживание организована доставка более 250 тыс. тонн различных грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru