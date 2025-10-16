Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководящий состав Российских Железных Дорог присутствовал на торжествах, посвященных 130-летию сферы транспортного образования в регионе Дальнего Востока.

2025-10-16 10:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках празднования 130-летнего юбилея транспортного образования на Дальнем Востоке в Хабаровске состоялась встреча руководства РЖД со студентами и преподавателями ДВГУПС. Среди участников мероприятия были заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по управлению персоналом и социальным вопросам Сергей Саратов, советник главы компании Геннадий Фадеев, начальник ДВЖД Евгений Вейде, начальник ЗабЖД Владимир Антонец, а также почетные гости и молодые сотрудники магистрали.

«Мы сотрудничаем с университетом, создавая синергию, — подчеркнул Евгений Вейде. — Все актуальные проблемы, с которыми сталкиваются железнодорожники, отражаются в учебном процессе: происходит изменение программ и методик. Это дает возможность молодому поколению получить качественное образование и прийти к нам на магистраль в качестве готовых специалистов. Очень важно, чтобы молодежь была заинтересована в самосовершенствовании! Ведь главное — это стремление к совершенству, желание приносить пользу нашей отрасли и стране».

Во время встречи руководители обсуждали вопросы подготовки специалистов и преемственности поколений, перспективы развития железнодорожного транспорта, включая современные проекты, реализуемые холдингом, например, развитие высокоскоростного движения. Лучших студентов наградили благодарственными письмами от начальника магистрали.

Между ДВЖД и Дальневосточным государственным университетом путей сообщения существует тесное сотрудничество. Каждый год более тысячи студентов обучаются в университете по целевому направлению, сотни выпускников устраиваются на работу на железную дорогу. Летом студенты работают на объектах БАМа и Транссиба. Ученые ДВГУПС помогают в решении вопросов повышения пропускной способности отдельных участков магистрали, активно участвуют в работе региональной инновационной площадки ДВЖД, способствуют поискам и отбору стартап-проектов.

Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД сообщила, что ОАО «РЖД» активно поддерживает вуз в улучшении лабораторных комплексов, поставляет необходимое оборудование, модернизирует аудитории и создает брендовые зоны.

