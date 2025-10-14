На станции Большая Поляна, расположенной в пределах Екатеринбурга, количество прибывающих электропоездов увеличится.

На Свердловской железнодорожной линии было решено ввести круглосуточное движение на о.п. Большая Поляна, расположенном в Октябрьском районе Екатеринбурга (о.п. 1826 км), для дополнительного количества пригородных поездов, следующих в направлении Богдановича. Раньше эти поезда останавливались на данной станции только в теплое время года (с апреля по октябрь).
С 13 октября остановка на о.п. Большая Поляна предусмотрена для следующих пригородных поездов:
Теперь на о.п. Большая Поляна каждый день останавливаются семь пар электропоездов (одна пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Этот остановочный пункт входит в зону действия единого городского тарифа (ЕГТ), где стоимость поездки составляет 40 рублей. Для студентов и школьников в учебный год одна поездка в электричке в зоне ЕГТ с учетом льготы 50% обойдется в 20 рублей.
При поездке с о.п. Большая Поляна, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.