На станции Большая Поляна, расположенной в пределах Екатеринбурга, количество прибывающих электропоездов увеличится.

15:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии было решено ввести круглосуточное движение на о.п. Большая Поляна, расположенном в Октябрьском районе Екатеринбурга (о.п. 1826 км), для дополнительного количества пригородных поездов, следующих в направлении Богдановича. Раньше эти поезда останавливались на данной станции только в теплое время года (с апреля по октябрь).

С 13 октября остановка на о.п. Большая Поляна предусмотрена для следующих пригородных поездов:

№6507 Баженово – Дружинино;

№6703 Ощепково – Богданович – Екатеринбург-Пассажирский;

№6714 Екатеринбург-Пассажирский – Богданович;

№6718/6717 Екатеринбург-Пассажирский – Богданович – Кунара;

№6766/6765 Екатеринбург-Пассажирский – Парк Изумруд;

№7253 Богданович – Екатеринбург-Пассажирский.

Теперь на о.п. Большая Поляна каждый день останавливаются семь пар электропоездов (одна пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Этот остановочный пункт входит в зону действия единого городского тарифа (ЕГТ), где стоимость поездки составляет 40 рублей. Для студентов и школьников в учебный год одна поездка в электричке в зоне ЕГТ с учетом льготы 50% обойдется в 20 рублей.

При поездке с о.п. Большая Поляна, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.