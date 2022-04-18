Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Казахстаном

2022-04-18 17:51
В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном.

В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года в соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (АО «НК «КТЖ»).

Так, в ближайшее время в расписание вернутся 6 поездов формирования АО «НК «КТЖ».

С 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау – Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля – из Астрахани.

В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов:

  • № 7/8 Алматы – Саратов;
  • № 84/83 Караганды – Самара;
  • № 301/302 Алматы – Новосибирск;
  • № 145/146 Караганды – Омск;
  • № 113/114 Алматы – Казань.

Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления.

Подробнее ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Международное сообщение».

Для въезда на территорию Российской Федерации из Казахстана всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (оригинал на бумажном носителе или цифровая версия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19»).

Все пассажиры, прибывающие в Казахстан с территории Российской Федерации, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языке, сделанного не позднее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, или документальное подтверждение (сертификат) о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции сроком не более 6 месяцев после получения второго компонента. Справка ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 при въезде в Казахстан не требуется детям в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц.

Наличие результатов тестов контролируется проводниками.

При следовании по территории Казахстана обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. При необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника.

Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, в пути следования также осуществляется влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.

