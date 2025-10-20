С первого по третье ноября 2025 года путешественники из Пензы и Рузаевки имеют возможность отправиться в Уфу на специальных тематических поездах.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года жители Пензы и Рузаевки смогут отправиться на специальных поездах в Уфу, столицу Башкирии. С первого по третье ноября 2025 года пассажиры получат возможность наслаждаться путешествием, которое представит им культурные и исторические достопримечательности Уфы.

Посетители посетят важные места, такие как памятник Дружбы народов, Башкирский государственный театр оперы и балета, а также узнают о богатом культурном наследии региона. В программе предусмотрены экскурсии, мастер-классы и встречи с местными жителями, которые расскажут о своих традициях и обычаях.

Путешествие организовано в удобном формате: стоимость тура включает проезд на комфортабельном поезде, трансфер, питание и экскурсионную программу. Все вагоны оборудованы современными удобствами, включая кондиционеры и биотуалеты, что обеспечивает комфортное путешествие.

Поездка займет всего два выходных дня, что делает этот формат удобным для различных категорий путешественников, включая семьи с детьми. Пассажиры отправляются в путь в субботу и возвращаются обратно в понедельник.

Сведения о организации и бронировании тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.