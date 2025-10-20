В период с января по сентябрь пожарные составы Северной железнодорожной линии способствовали тушению 6 возгораний, произошедших в непосредственной близости от железнодорожных путей.

В период с января по сентябрь 2025 года пожарные поезда Северной магистрали шесть раз приходили на помощь МЧС России в борьбе с пожарами, происходящими в непосредственной близости от железнодорожных путей (это на один раз больше, чем за тот же период в прошлом году). В частности, в этом году они помогали тушить пожары сухой травы возле полосы отвода и горение торфа в лесу, которые случились недалеко от станции Сулозеро в Архангельской области.

Для предотвращения возникновения пожаров рядом с железнодорожными путями каждый год проводятся мероприятия по очистке полосы отвода от мусора, сухой травы и валежника, вырубке деревьев и кустарников, обработке склонов земляного полотна специальными средствами, которые препятствуют росту травы, а также проводится опашка вдоль путей.

На Северной железнодорожной магистрали расположено 19 пожарных поездов. Они обеспечивают пожарную безопасность на объектах железнодорожного транспорта и в полосе отвода, а также при необходимости помогают МЧС. Пожарные поезда способны локализовать и устранять пожары на расстоянии до 800 метров от железнодорожного полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.