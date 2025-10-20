Почти двести учащихся начали свое обучение на Детской железнодорожной линии в Нижнем Новгороде в новом учебном году.

14:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сезоне 2025/2026 гг. на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде 180 учеников пройдут дополнительное образование по программе профориентации «Юный железнодорожник». Бесплатное обучение предоставляется для учащихся 5-6 классов из учебных заведений Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, отметил, что в ходе обучения воспитанники Малой Горьковской смогут ознакомиться с основными профессиями, узнать о работе структурных подразделений магистрали и принять участие в корпоративных социально-кадровых проектах.

«В летний период ребята на практике попробуют себя в роли машинистов и помощников машинистов, начальников поездов и железнодорожных вокзалов, сигналистов и монтеров пути, проводников пассажирского вагона, контролеров-ревизоров», – уточнил Сергей Дорофеевский.

В процессе обучения школьники смогут приобрести навыки и компетенции по профилям: «Вагоны», «Организация движения», «Путевое хозяйство», «Автоматика и телемеханика», «Локомотивы», «Сервис на транспорте», а также по дополнительной программе «Основы экологической безопасности». На Малой Горьковской также работают кружки технического моделизма, робототехники, спортивный кружок, студии изобразительного искусства и вокала.

Юные железнодорожники также активно участвуют в общественной жизни. В 2024 году, благодаря их активности, ДЖД Нижнего Новгорода стала финалистом Всероссийского конкурса «Премия Первых» и вошла в топ-100 лучших организаций и мест в Российской Федерации, которые способствуют всестороннему развитию детей и молодежи.

Отметим, что одно из первых первичных отделений «Движение Первых» было открыто на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде в марте 2023 года.

Детские железные дороги работают с целью привлечения молодого поколения в ОАО «РЖД». В 2025 году 70% выпускников Детских железных дорог из Нижнего Новгорода и Казани поступили в железнодорожные вузы и техникумы.

В прошлом учебном году более 1,8 тыс. учеников ДЖД из Нижнего Новгорода и Казани получили образование в основных железнодорожных специальностях, причем около 1,7 тыс. из них прошли летнюю практику, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.