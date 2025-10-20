Можно приобрести билеты на брендовые поезда из Ярославля в Москву со снижением цены до 30% до окончания года.

В октябре, ноябре и декабре на фирменных скоростных поездах №№ 102/101, 104/103 и 106/105 «Виталий Предыбайлов», следующих по маршруту Ярославль – Москва, предлагаются билеты со скидкой 10 – 30% в зависимости от дня недели и даты. Минимальная стоимость билета может быть всего 745 рублей.

Билеты со скидкой уже доступны для покупки. Их можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в любой кассе дальнего следования.

Фирменные поезда с номерами ста серии ежедневно курсируют между Ярославлем и Москвой утром, днем и вечером. С января по сентябрь 2025 года они перевезли свыше 870 тыс. пассажиров, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2024 года. Пик перевозок пришелся на август (129,2 тыс.) и июль (127,8 тыс.). В составе фирменных поездов есть вагоны с сидячими местами и купе, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.