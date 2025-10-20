Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительный рейс по маршруту Иркутск – Забайкальск будет выполнен 29 октября.

2025-10-20 10:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ответ на увеличенный спрос в праздничные дни ноября, ВСЖД назначает дополнительный рейс поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск, организованный Восточно-Сибирским филиалом АО «ФПК».

Отправление из Иркутска запланировано на 29 октября.

Билеты доступны для покупки на официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на кассах железнодорожных станций.

Детальную информацию о расписании дальнего следования поездов можно получить в службе поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

