Транспортировка на электропоездах между Нижним Новгородом и Казанью увеличилась на 8% в период с января по сентябрь.

2025-10-20 10:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года 335 тысяч человек воспользовались услугами межрегиональных электропоездов, которые следуют по маршруту Нижний Новгород - Казань на Горьковской железнодорожной линии. Это на 8% больше, чем в тот же период предыдущего года.

На этом маршруте работают современные электропоезда серии ЭП3Д, оснащенные видеокамерами внутри салона и на крыше для обеспечения безопасности пассажиров. Для удобства выхода на низкую платформу предусмотрены подножки с дополнительной выдвижной ступенькой.

Вагоны электропоездов оборудованы новыми удобными креслами, просторными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. В первом и последнем вагонах установлены специальные электроподъемники для маломобильных граждан.

Электропоезд отправляется каждый день, время в пути составляет 5 часов 55 минут. Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 05:10 и 16:08, прибытие в Казань - в 11:05 и 22:03. Из Казани поезд отправляется в 05:25 и 15:54, прибытие в Нижний Новгород - в 11:20 и 21:49.

По пути следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Пассажиры могут узнать расписание межрегиональных и пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», пригородной компании АО «Содружество», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

