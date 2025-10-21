Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-10-21 15:03
Путешественники на поезде Казань - Арск имеют возможность воспользоваться безвозмездной медицинской консультацией.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22 октября 2025 года Горьковская железнодорожная компания в сотрудничестве с АО «ППК Содружество» проведет акцию под названием «Электричка здоровья».

Все пассажиры пригородного поезда № 6404, следующего из Казани в Арск, смогут получить бесплатную медицинскую консультацию. Поезд отправится из Казани в 08:20, а обратно из Арска – в 10:59.

Во время поездки специалисты из Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут бесплатные индивидуальные консультации для пассажиров, измерят их артериальное давление и определят индекс массы тела. Кроме того, профессиональный инструктор проведет мастер-класс по скандинавской ходьбе и расскажет о ее преимуществах.

Медицинские волонтеры из Республики Татарстан раздадут памятки о профилактике и предотвращении различных болезней.

Участие в акции не требует предварительной регистрации, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

