В 2025 году, в ходе экологических мероприятий, железнодорожники из Свердловска посадили более 30 тысяч деревьев и кустарников.

2025-10-21 14:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Свердловской железной дороги в 2025 году в рамках экологических и патриотических мероприятий посадили более 30 тысяч деревьев и кустарников. В мае были высажены первые растения в рамках международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Теперь в Пермском крае (в окрестностях Чусового и возле деревни Софроны) и в районе Быстринского месторождения в ХМАО – Югре находится более 13 тысяч молодых деревьев и более 700 соответственно, которые напоминают о героическом подвиге воинов.

Сотрудники СвЖД принимали участие в крупномасштабных проектах по восстановлению «зеленых зон» городов Урала и Западной Сибири. Вблизи Екатеринбурга было высажено около 5 тысяч деревьев, вокруг Серова – 10,6 тысячи молодых сосен, в Тюмени – более 1 тысячи.

В октябре были высажены последние в этом году растения: участие во Всероссийской экологической акции «Сохраним лес» завершило программу – были посажены сибирские сосны в Сургуте. Весной 2026 года работы продолжатся.

Холдинг «РЖД» является одним из ведущих пользователей природных ресурсов в стране. Основным принципом деятельности является экологическое благополучие территорий, через которые проходят железнодорожные пути. Методы защиты окружающей среды постоянно улучшаются.

Особое внимание уделяется особо охраняемым природным территориям, которые находятся рядом с железной дорогой. Сотрудники железной дороги контролируют санитарное и экологическое состояние прилегающих территорий, обеспечивают пожарную безопасность, высаживают защитные лесные насаждения. В рамках программы по восстановлению лесов Свердловская железная дорога сотрудничает с лесничествами, которые определяют участки для посадки, подготавливают почву и посадочный материал (саженцы).

Сотрудники железной дороги участвуют в субботниках, где занимаются озеленением и улучшением условий на территориях предприятий СвЖД, а также в близлежащих парках и скверах. Волонтерская деятельность помогает улучшить экологическую осведомленность и дает возможность каждому работнику сделать свой вклад в защиту окружающей среды, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

