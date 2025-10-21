Теперь возможно посетить Деда Мороза, отправившись на турпоезд "Зимняя сказка" из южных областей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь возможность посетить Деда Мороза на известном туристическом поезде «Зимняя сказка» предоставляется не только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и тем, кто проживает в южных областях: Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области.

Поезд отправляется из Минеральных Вод, предусмотрена возможность посадки/высадки пассажиров в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Маршрут «Зимней сказки» является круговым, с остановками для экскурсий в Великом Устюге и Нижнем Новгороде.

Расписание включает рейсы на 7, 15, 23 декабря и 2 января.

В Великом Устюге туристы смогут не только познакомиться с Дедом Морозом в его волшебном доме и пройтись по Тропе сказок, но и посетить Дом моды Деда Мороза и «Лабораторию чудес», а также посетить тематические ярмарки и прогуляться по историческим улицам города.

Нижний Новгород предложит гостям новогоднюю атмосферу. Здесь можно будет посетить фабрику новогодних украшений, увидеть Нижегородский кремль и другие достопримечательности.

Билеты на «Зимнюю сказку» из регионов уже доступны для покупки. К билету на поезд можно дополнительно приобрести экскурсионный тур или отдельные экскурсии в городах.