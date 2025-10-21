Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Теперь возможно посетить Деда Мороза, отправившись на турпоезд "Зимняя сказка" из южных областей.

2025-10-21 11:55
Теперь возможно посетить Деда Мороза, отправившись на турпоезд
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь возможность посетить Деда Мороза на известном туристическом поезде «Зимняя сказка» предоставляется не только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и тем, кто проживает в южных областях: Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области.

Поезд отправляется из Минеральных Вод, предусмотрена возможность посадки/высадки пассажиров в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Маршрут «Зимней сказки» является круговым, с остановками для экскурсий в Великом Устюге и Нижнем Новгороде.

Расписание включает рейсы на 7, 15, 23 декабря и 2 января.

В Великом Устюге туристы смогут не только познакомиться с Дедом Морозом в его волшебном доме и пройтись по Тропе сказок, но и посетить Дом моды Деда Мороза и «Лабораторию чудес», а также посетить тематические ярмарки и прогуляться по историческим улицам города.

Нижний Новгород предложит гостям новогоднюю атмосферу. Здесь можно будет посетить фабрику новогодних украшений, увидеть Нижегородский кремль и другие достопримечательности.

Билеты на «Зимнюю сказку» из регионов уже доступны для покупки. К билету на поезд можно дополнительно приобрести экскурсионный тур или отдельные экскурсии в городах.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru