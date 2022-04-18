Новый экскурсионный мультимодальный маршрут Воронеж – Графская – Рамонь – село Нелжа будет открыт 23 апреля

17:10

С 23 апреля Юго-Восточная железная дорога совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье» открывает мультимодальные перевозки на экскурсионном «Графском поезде» и автотранспорте по маршруту Воронеж – Графская – Рамонь – парк семейного отдыха в селе Нелжа.

В оформленных в стилистике XIX века вагонах пассажиры отправятся на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставят на обзорную экскурсию в парк и обратно к «Графскому поезду».

Состав будет курсировать два раза в неделю по субботам и воскресениям, отправляясь из Воронежа в 09:35 и прибывая в Рамонь в 11:35 с остановкой на станции Графская. В Воронеж поезд будет возвращаться в 18:08.

Оставить заявки на приобретение билетов можно по номеру телефона 8 (962) 330-87-65 или в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.