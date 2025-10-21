Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Можно экономно перемещаться между Москвой и Ярославлем, сэкономив до 30%

2025-10-21 11:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скидки на проезд в фирменных поездах №№102/101, 104/103 и 106/105 «Виталий Предыбайлов», следующих по маршруту Москва – Ярославль, предложила Федеральная пассажирская компания.

Цена билета начинается от 745 рублей.

Величина скидки определяется днем недели и датой поездки, и может достигать до 30%.

Специальное предложение действует до 24 декабря 2025 года.

Билеты со скидкой уже доступны для покупки. Количество билетов ограничено.

Купить билеты можно на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах АО «ФПК».

