Загрузка фертилизаторов на железнодорожной сети РЖД увеличилась на 4,5% в период с января по сентябрь 2025 года.

11:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За девять месяцев 2025 года через сеть РЖД было отправлено 52,5 миллиона тонн химических и минеральных удобрений, что на 4,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Из этого количества 31,8 миллиона тонн (+22,6%) было отправлено на экспорт. Большинство (26,5 миллиона тонн, +20,2%) было направлено в порты, включая порты Северо-Запада – 23,5 миллиона тонн (+23,6%), и Юга – 2,9 миллиона тонн (-0,3%).

Через пограничные переходы было отправлено на экспорт 5,3 миллиона тонн (+36,6%).

Самыми крупными поставщиками стали Пермский край (14,1 миллион тонн, +3,9%), Мурманская область (11,4 миллион тонн, +2%) и Вологодская область (4,5 миллион тонн, +19,5%).