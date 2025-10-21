Подготовка к зимнему периоду инфраструктуры Железнодорожной системы Калининграда была выполнена.

10:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка инфраструктуры Калининградской железной дороги к зимнему периоду успешно завершена. Было выполнено техническое обслуживание дальнемагистральных и пригородных поездов, а также систем обогрева вагонов. Шесть зданий вокзалов в Калининградской области подключены к системе отопления.

Для борьбы с наледью и снегом на вокзалах и станциях было приобретено соответствующее оборудование и пескосоляная смесь. Снегоуборочная техника готова к работе по очистке железнодорожных путей.

На пассажирских платформах обновлены зоны безопасности, а система освещения прошла проверку. Для улучшения видимости в ночное время на 52 железнодорожных переездах были установлены новые светодиодные светильники.

На Калининградской железной дороге создан запас дизельного топлива в соответствии с нормативами. Все работники железной дороги полностью обеспечены зимней одеждой, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.