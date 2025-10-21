Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Подготовка Южно-Уральской железнодорожной линии к зимнему сезону подходит к концу.

2025-10-21 09:18
Работники Южно-Уральской железной дороги завершают подготовительные работы к зимнему сезону 2025-2026 годов, включая технику и инфраструктуру.

Был отремонтировано более 250 км железнодорожных путей, установлено 125 стрелочных переводов. Проверка состояния контактной сети и электроснабжения, установок для механического удаления гололеда с проводов, систем автоматической очистки и электрообогрева стрелочных переводов находится на завершающем этапе.

Ведется сезонная подготовка локомотивного парка, формируется зимний запас оборудования. В пригородных электропоездах производится замена технической смазки на морозостойкую, проверяется работоспособность отопительных систем, герметичность окон и дверей в вагонах.

19 железнодорожных и 6 пригородных вокзалов, 845 пассажирских платформ, 18 пригородных павильонов и другие объекты пассажирского комплекса прошли проверку на готовность к зиме.

В предстоящем зимнем сезоне на Южно-Уральской железной дороге будет использовано 95 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники, работающих круглосуточно. Компании, отвечающие за очистку пешеходных мостов и тоннелей, территорий вокзалов, оснащены всем необходимым оборудованием.

Специалисты метеорологических служб железной дороги будут отслеживать погодные условия, а специальные группы по борьбе со снежными лавинами – проводить профилактику схода лавин, которые могут представлять угрозу для движения поездов в горных районах Челябинской и Оренбургской областей.

Около 2 тыс. сотрудников, которые впервые начинают работать в зимних условиях, прошли специальное обучение. Для их комфорта было подготовлено 774 пункта обогрева. Все работники оснащены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

