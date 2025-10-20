Визит на «Остров-град Свияжск» возглавил список самых востребованных железнодорожных экскурсий в Татарстане за период с января по сентябрь.

Посещение музейного заповедника "Остров-град Свияжск" было наиболее востребованным сельским железнодорожным туром в Татарстане с января по сентябрь 2025 года. В течение этого времени поезда на этом маршруте сделали около 120 поездок и перевезли примерно 4,4 тыс. людей.

Участники этого мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до станции Свияжск, а затем пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предлагается несколько программ, тематических событий и обзорных экскурсий.

Тур в Кукмор пользуется большим спросом среди жителей и гостей Татарстана. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и производства войлока, где делают известные местные валенки. Также популярен маршрут Казань – Камаево – "Иске Казан", который позволяет туристам побывать в старинной крепости, узнать о традициях татарского народа и окунуться в быт людей, которые жили на этих землях много веков назад.

Стоит отметить, что наиболее популярным сельским железнодорожным туром в Удмуртской Республике является поездка на ретропоезде "Чайковский экспресс" по маршруту Ижевск – Воткинск. С начала года паровой поезд сделал 45 поездок и перевез 5,4 тыс. людей. Горьковская железная дорога вместе с ППК "Содружество" возобновили его движение в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

В общей сложности туристическими поездами пригородного сообщения АО "Содружество", которые ходят по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, воспользовались 17 тыс. человек с января по сентябрь 2025 года. Это в два раза больше, чем за тот же период предыдущего года.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру телефона: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.