Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня сотрудника пассажирского подразделения холдинга «РЖД»

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», в рамках сетевого селекторного совещания, выразил свои поздравления коллективу пассажирского комплекса холдинга «РЖД» в связи с профессиональным праздником и вручил государственные и отраслевые награды.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Сергей Павлович Малинин – заместитель начальника Горьковской железной дороги – начальник службы пассажирских перевозок;

медалью «За развитие железных дорог»:

Сергей Викторович Бесов – инспектор Московской дирекции пассажирских обустройств;

Олег Николаевич Терентьев – мастер вагонного участка Томск Западно-Сибирского филиала АО «ФПК»;

знаком отличия «За наставничество»:

Олег Викторович Астахов – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Московской дирекции тяги;

Екатерина Вячеславовна Климова – дежурный по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением;

присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Татьяне Юрьевне Сычёвой – начальнику Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

Андрей Сергеевич Калачёв – начальник Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской дирекции пассажирских обустройств;

объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

К Ирине Владимировне Жеганиной, руководителю железнодорожного вокзала Коршуниха, подчиненного Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин постановил выразить Благодарность за заслуги в работе следующим сотрудникам:

Олегу Валерьевичу Бугаеву, проводнику пассажирского вагона из Дирекции специальных перевозок;

Наталье Владимировне Толкачёвой, дежурному помощнику руководителя железнодорожного вокзала Боготол, подчиненного Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

Владимиру Анатольевичу Куйдину, инструктору машинистов локомотивных бригад Забайкальской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозёров присудил награды за выдающиеся производственные достижения:

Знак «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» получили:

Сергей Викторович Минаев, руководитель пассажирского поезда Северо-Западной дирекции скоростного сообщения;

Ольга Наримановна Нугаева, дежурный помощник руководителя железнодорожного вокзала Волгоград Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

Сергей Николаевич Пшеничный, руководитель железнодорожного вокзала Сызрань-1 Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

Ольга Станиславовна Урбанская, старший инженер отдела пассажирских перевозок Западно-Сибирской железной дороги;

Елена Вячеславовна Чернова, кассир по продаже билетов на станции Филино АО «Северная ППК».

Знак «За особый вклад в развитие ОАО «РЖД» IV степени:

Александр Николаевич Ганов занимает позицию генерального директора в АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»;

Алесей Владимирович Жигунов является первым заместителем генерального директора в АО «ФПК»;

Николай Викторович Пигловский - руководитель Проектно-конструкторско-технологического бюро пассажирского комплекса;

Награждены знаком «За безупречную работу в железнодорожном транспорте»:

Галина Анатольевна Абляхова, начальник участка Крюково в АО «Московско-Тверская ППК»;

Валерий Доржиевич Бадмаев, машинист электропоезда в Калининградской дирекции моторвагонного подвижного состава;

Елена Васильевна Байкова, проводник пассажирского вагона в АО «ПК Сахалин»;

Александр Юрьевич Мешков, слесарь моторвагонного депо Отрожка Юго-Восточной дирекции моторвагонного подвижного состава;

Владимир Викторович Михеенко, начальник пассажирского поезда Вагонного участка Калининград Северо-Западного филиала АО «ФПК»;

Виктор Михайлович Шевцов, проводник пассажирского вагона Вагонного участка Саратов-Пассажирский Приволжского филиала АО «ФПК»;

Награждены персональными часами генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»:

Максим Евгеньевич Королёв, машинист электропоезда Южной дирекции скоростного сообщения.

Выражена Благодарность от генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»: