Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня сотрудника пассажирского подразделения холдинга «РЖД»
2025-10-1715:36
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», в рамках сетевого селекторного совещания, выразил свои поздравления коллективу пассажирского комплекса холдинга «РЖД» в связи с профессиональным праздником и вручил государственные и отраслевые награды.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу были награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Сергей Павлович Малинин – заместитель начальника Горьковской железной дороги – начальник службы пассажирских перевозок;
медалью «За развитие железных дорог»:
Сергей Викторович Бесов – инспектор Московской дирекции пассажирских обустройств;
Олег Николаевич Терентьев – мастер вагонного участка Томск Западно-Сибирского филиала АО «ФПК»;
знаком отличия «За наставничество»:
Олег Викторович Астахов – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Московской дирекции тяги;
Екатерина Вячеславовна Климова – дежурный по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением;
присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
