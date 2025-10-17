Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня сотрудника пассажирского подразделения холдинга «РЖД»

2025-10-17 15:36
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», в рамках сетевого селекторного совещания, выразил свои поздравления коллективу пассажирского комплекса холдинга «РЖД» в связи с профессиональным праздником и вручил государственные и отраслевые награды.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Сергей Павлович Малинин – заместитель начальника Горьковской железной дороги – начальник службы пассажирских перевозок;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Сергей Викторович Бесов – инспектор Московской дирекции пассажирских обустройств;
  • Олег Николаевич Терентьев – мастер вагонного участка Томск Западно-Сибирского филиала АО «ФПК»;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Олег Викторович Астахов – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Московской дирекции тяги;
  • Екатерина Вячеславовна Климова – дежурный по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением;

присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Татьяне Юрьевне Сычёвой – начальнику Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

  • Андрей Сергеевич Калачёв – начальник Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской дирекции пассажирских обустройств;

объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • К Ирине Владимировне Жеганиной, руководителю железнодорожного вокзала Коршуниха, подчиненного Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин постановил выразить Благодарность за заслуги в работе следующим сотрудникам:

  • Олегу Валерьевичу Бугаеву, проводнику пассажирского вагона из Дирекции специальных перевозок;
  • Наталье Владимировне Толкачёвой, дежурному помощнику руководителя железнодорожного вокзала Боготол, подчиненного Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Владимиру Анатольевичу Куйдину, инструктору машинистов локомотивных бригад Забайкальской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозёров присудил награды за выдающиеся производственные достижения:

Знак «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» получили:

  • Сергей Викторович Минаев, руководитель пассажирского поезда Северо-Западной дирекции скоростного сообщения;
  • Ольга Наримановна Нугаева, дежурный помощник руководителя железнодорожного вокзала Волгоград Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Сергей Николаевич Пшеничный, руководитель железнодорожного вокзала Сызрань-1 Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Ольга Станиславовна Урбанская, старший инженер отдела пассажирских перевозок Западно-Сибирской железной дороги;
  • Елена Вячеславовна Чернова, кассир по продаже билетов на станции Филино АО «Северная ППК».

Знак «За особый вклад в развитие ОАО «РЖД» IV степени:

  • Александр Николаевич Ганов занимает позицию генерального директора в АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»;
  • Алесей Владимирович Жигунов является первым заместителем генерального директора в АО «ФПК»;
  • Николай Викторович Пигловский - руководитель Проектно-конструкторско-технологического бюро пассажирского комплекса;

Награждены знаком «За безупречную работу в железнодорожном транспорте»:

  • Галина Анатольевна Абляхова, начальник участка Крюково в АО «Московско-Тверская ППК»;
  • Валерий Доржиевич Бадмаев, машинист электропоезда в Калининградской дирекции моторвагонного подвижного состава;
  • Елена Васильевна Байкова, проводник пассажирского вагона в АО «ПК Сахалин»;
  • Александр Юрьевич Мешков, слесарь моторвагонного депо Отрожка Юго-Восточной дирекции моторвагонного подвижного состава;
  • Владимир Викторович Михеенко, начальник пассажирского поезда Вагонного участка Калининград Северо-Западного филиала АО «ФПК»;
  • Виктор Михайлович Шевцов, проводник пассажирского вагона Вагонного участка Саратов-Пассажирский Приволжского филиала АО «ФПК»;

Награждены персональными часами генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»:

  • Максим Евгеньевич Королёв, машинист электропоезда Южной дирекции скоростного сообщения.

Выражена Благодарность от генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»:

  • Константину Владимировичу Андриенко - специалисту по осмотру и ремонту вагонов в Пассажирском вагонном депо Москва-3 Московского отделения АО «ФПК»;
  • Анне Вячеславовне Анисимовой - сотруднику, обслуживающему пассажиров в вагоне на Вагонном участке Брянск Московского отделения АО «ФПК»;
  • Фирузе Дамирбеку оглы Балабекову - слесарю на Вагонном участке Ростов Северо-Кавказского отделения АО «ФПК»;
  • Анне Александровне Боевой - работнику, обслуживающему пассажиров в вагоне поезда «Гранд Экспресс» компании АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»;
  • Денису Васильевичу Догнитову - руководителю пассажирского поезда на Вагонном участке Чита Восточно-Сибирского отделения АО «ФПК»;
  • Сергею Александровичу Гарцунову - водителю электропоезда в моторвагонном депо Пермь-2 Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава;
  • Роману Геннадьевичу Каламшину - руководителю пассажирского поезда на Вагонном участке Екатеринбург Уральского отделения АО «ФПК»;
  • Валентине Викторовне Кандауровой - руководителю пассажирского поезда «Таврия» компании АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»;
  • Олегу Анатольевичу Лукину - руководителю пассажирского поезда в пассажирском вагонном депо Владивосток Дальневосточного отделения АО «ФПК»;
  • Анастасиии Ильиничне Тен - заместителю главного руководителя компании АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»;
  • Анастасии Александровне Уфаевой - руководителю производственного участка Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств;
  • Оксане Геннадьевне Филипповой - старшему кассиру по продаже билетов Куйбышевского железнодорожного агентства Куйбышевского отделения АО «ФПК».
