О внесении коррективов в регламент оформления билетов на железнодорожный транспорт для детей, отправляющихся за границу из России

16:27

Компания «РЖД» информирует пассажиров о том, что сейчас детям до 14 лет, являющимся гражданами России, для выезда из страны на поездах, которые отправляются начиная с 20 января 2026 года, билеты будут выдаваться только на основании загранпаспорта. Билеты больше не будут оформляться по свидетельству о рождении, как это было ранее.

Изменения в правилах пересечения границы вступили в силу в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Дети, которые покинули РФ до указанной даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно по тому же документу и после этой даты.

Эти изменения также будут применяться при поездках на поездах дальнего следования в Республику Беларусь, Республику Казахстан, Республику Абхазию и другие страны. Напоминаем, что продажа билетов в некоторые страны начинается за 90 дней до отправления поезда. Так, например, продажа билетов на 20 января в Беларусь начинается 23 октября.

Билеты на поездки внутри России все еще можно приобрести по свидетельству о рождении.

Важно: при покупке билета по льготным тарифам и посадке в поезд по ним необходимо подтвердить гражданство России ребенка. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим гражданство, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).