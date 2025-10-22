Свыше 14 тысяч отправлений по принципу «с вокзала на вокзал» были отправлены и получены жителями городов Урала в период с января по сентябрь 2025 года.

Услуга экспресс-доставки посылок "от станции до станции" является одной из наиболее востребованных на Свердловской железной дороге. За первые девять месяцев 2025 года через станции этой магистрали было отправлено и получено 14,4 тыс. небольших посылок и бандеролей. Большинство пользователей отправляют деловые документы, предметы одежды, детские вещи, книги и сувениры. Обычный вес отправляемой корреспонденции составляет 1-3 кг.

Наибольшим спросом услуга пользуется в Екатеринбурге (отправлено 1909 посылок), Тюмени (1392), Перми (911). Главные пункты получения – Москва и города севера УрФО. В общем, в систему экспресс-доставки включено более 340 крупнейших станций страны, включая 16 станций Свердловской железной дороги.

Посылки доставляются ближайшим пассажирским поездом. Преимущество этого сервиса в том, что отправителю сразу сообщают время прибытия груза в пункт назначения, что очень удобно. При желании можно подстроить доставку под любую праздничную дату.

Пункты приема и выдачи корреспонденции находятся в помещениях дежурного помощника начальника станции или в залах повышенной комфортности. Готовые к отправке вещи и деловые документы принимают круглосуточно.

Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник станции мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке предметов (к ним относятся оружие, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, деньги, ювелирные и табачные изделия, лекарства). После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару.

Стоимость отправки рассчитывается исходя из веса и дальности пересылки. Например, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Пермь обойдется в 850 рублей, в Москву – 1150 рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.