Сумма налогов, уплаченных Горьковской магистралью за период с января по сентябрь, составила 13,6 миллиарда рублей.

2025-10-22 13:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года сумма налоговых отчислений в консолидированные бюджеты регионов России, где находится Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд достигла 13,6 млрд рублей.

Так, налоги и страховые взносы превысили 9 млрд рублей в Нижегородской области, 1,3 млрд рублей было уплачено в Республике Татарстан, 1,1 млрд рублей - в Кировской области, 693 млн рублей - во Владимирской области, 770 млн рублей - в Удмуртской Республике.

В Чувашской Республике выплаты составили 289,6 млн рублей, в Свердловской области - 234,3 млн рублей, в Республике Башкортостан - 91,9 млн рублей, в Республике Марий Эл - 51,5 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в пределах магистрали, является значимым налогоплательщиком и полностью выплачивает налоги в региональные и местные бюджеты и социальный фонд, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

