Залы ожидания Мобильного центра помощи начали работу на вокзалах Волгограда и Кисловодска.

12:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Волгограде и Кисловодске на железнодорожных станциях начали работу залы ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» (ЦСМ). Таким образом, количество подобных залов в сети РЖД достигло 56, из которых 35 расположены на крупнейших станциях страны.

Залы ожидания ЦСМ представляют собой новаторские пространства, разработанные с учетом современных требований к комфорту и доступности для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Для пассажиров с ограниченной мобильностью ожидание поезда на станциях Кисловодск и Волгоград стало более комфортным и технологическим. Залы ЦСМ площадью свыше 50 квадратных метров находятся на первых этажах станций и оснащены с учетом потребностей всех категорий граждан с ограничениями. Здесь установлена эргономичная мебель, адаптированные зоны отдыха, а также современные сенсорные видеотерминалы, которые предоставляют информацию о сервисах станции и консультацию оператора, включая русский жестовый язык. Для пассажиров с детьми предусмотрена уютная игровая зона.

Особое внимание уделяется доступности сервисов. Пространство стало более функциональным и интуитивно понятным. В каждом зале есть администратор, который координирует работу служб помощи и обеспечивает индивидуальный подход к каждому пассажиру.

Сегодня более 10 тыс. станций и остановочных пунктов в сети российских железных дорог предлагают бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, поданным в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Центр содействия мобильности работает круглосуточно: сотрудники помогают пассажирам при прибытии, ожидании поезда, посадке и высадке из поезда. Заявку на оказание помощи можно подать заранее на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу: info@rzd.ru.

С января по настоящее время 389 тыс. людей воспользовались данной услугой, что на 15% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

В связи с большим спросом на данную услугу, мы продолжаем работу по созданию залов ожидания ЦСМ. Планируется открыть еще 6 таких мест до конца текущего года, чтобы стать еще более доступными, удобными и близкими к пассажирам.

Холдинг «РЖД» продолжает придавать особое значение заботе о людях с ограниченными возможностями. Создание новых залов ЦСМ является частью общей работы по улучшению сервисов и созданию комфортной среды на вокзалах по всей России.