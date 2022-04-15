Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички западного направления вводятся в расписание на Красноярской железной дороге с 16 апреля

2022-04-15 12:42
Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички западного направления вводятся в расписание на Красноярской железной дороге с 16 апреля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии нового дачного сезона компанией «Краспригород» назначены дополнительные рейсы популярного электропоезда. 

Так, с 16 апреля «сквозной» поезд Чернореченская – Красноярск – Зыково будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям (ранее – только по средам). Отправление со станции Чернореченская в 15:28, отправление со станции Красноярск в 18:48, прибытие на станцию Зыково в 19:43.

Отметим, что для выезда на дачные участки в западном направлении в эти же дни можно воспользоваться утренним электропоездом Зыково – Красноярск – Чернореченская.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8) (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru