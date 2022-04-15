Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички западного направления вводятся в расписание на Красноярской железной дороге с 16 апреля

Дополнительные рейсы популярной «дачной» электрички западного направления вводятся в расписание на Красноярской железной дороге с 16 апреля

12:42

В преддверии нового дачного сезона компанией «Краспригород» назначены дополнительные рейсы популярного электропоезда.

Так, с 16 апреля «сквозной» поезд Чернореченская – Красноярск – Зыково будет курсировать по средам, субботам и воскресеньям (ранее – только по средам). Отправление со станции Чернореченская в 15:28, отправление со станции Красноярск в 18:48, прибытие на станцию Зыково в 19:43.

Отметим, что для выезда на дачные участки в западном направлении в эти же дни можно воспользоваться утренним электропоездом Зыково – Красноярск – Чернореченская.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8) (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.