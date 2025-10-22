Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка железной руды на Дальневосточной железной дороге возросла на 17,2% в период с января по сентябрь.

Загрузка железной руды на Дальневосточной железной дороге возросла на 17,2% в период с января по сентябрь.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых девяти месяцев 2025 года на Дальневосточной железнодорожной линии наблюдался рост погрузки железной руды на 17,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 2,5 млн тонн. Кроме того, отправка цветной руды увеличилась в 3,6 раза, составив 775,9 тыс. тонн.

Большая часть объемов приходится на Кимканское и Сутарское месторождения в Еврейской автономной области (станция Известковая), а также на Малмыжское месторождение (станция Селихин), которое находится в Хабаровском крае.

Причиной увеличения погрузки стало расширение производственных мощностей горнодобывающих предприятий Дальнего Востока и усиление транспортных возможностей железной дороги. Таким образом, перевозки железной руды продолжают увеличиваться благодаря экспорту в Китай через пограничный мостовой переход Нижнеленинское (РФ) — Тунцзян (КНР), как сообщили в пресс-службе ДВЖД.

