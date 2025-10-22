Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1,8 тыс. работников железной дороги Северной магистрали успешно прошли обучение перед началом первого зимнего сезона работы.

2025-10-22 09:58
С июля по октябрь на Северной железнодорожной магистрали прошли специализированное обучение и подготовку к зимнему периоду 1789 работников железной дороги. Это новые сотрудники, для которых предстоящая зима будет первым опытом работы в холодное время года. Среди обучившихся были представители ключевых профессий - 284 монтера пути, 46 осмотрщиков-ремонтников вагонов, 37 приемосдатчиков груза и багажа, 90 машинистов локомотива и 365 их помощников.

Работники прошли брифинги по безопасности, подробно изучили организацию процесса уборки снега, особенности работы инфраструктуры и подвижного состава в условиях низких температур, сильного ветра и перепадов температур. Для них были организованы практические занятия по эксплуатации и обслуживанию техники и оборудования в зимний период.

После завершения обучения сотрудники подтверждают свои теоретические знания и практические навыки на экзамене. Обучение проводят преподаватели собственных учебных центров и опытные работники на предприятиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

