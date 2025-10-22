Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Нижегородской области на станциях размещены новые киоски самообслуживания для приобретения билетов на электрички.

2025-10-22 09:31
На пяти станциях с высоким уровнем пассажиропотока Горьковская железная дорога вместе с АО «ВВППК» установили 11 новых терминалов для самостоятельной покупки билетов на пригородные поезда.

Теперь эти устройства функционируют на вокзалах Нижний Новгород, Дзержинск и Арзамас-1, а также на станции Сергач и остановочном пункте Пушкино.

«Это оборудование было разработано и изготовлено в России. Устройства работают на основе отечественного программного обеспечения, которое соответствует всем требованиям безопасности и защиты данных. Благодаря обновленным техническим характеристикам, процесс обслуживания пассажиров стал значительно быстрее», - отметил Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги.

Новые терминалы имеют современный дизайн. Большой сенсорный экран делает процесс покупки билета еще более комфортным. Устройства оснащены модулями для считывания всех видов платежных карт и абонементов, а также поддерживают различные типы подключения для обеспечения стабильного соединения с интернетом.

Отметим, что с января по сентябрь 2025 года более 11,3 млн пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, курсирующих на Горьковской железной дороге в пределах Нижегородской области. Это соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры могут получить всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

