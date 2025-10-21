Свыше 10 тысяч путешественников воспользовались услугами бизнес-зала на железнодорожном вокзале Казань.

Свыше 10 тысяч людей воспользовались услугами обновленного бизнес-зала, расположенного на первом этаже станции Казань-1 Горьковской железнодорожной линии, открытого 21 октября 2024 года.
Перед его открытием была проведена крупномасштабная реконструкция помещения. Сейчас это многофункциональное пространство, сочетающее в себе удобство и эстетику современного дизайна. В зоне отдыха с комфортной мебелью каждый посетитель может посмотреть кино или загрузить любимый сериал для дороги благодаря быстрому Wi-Fi.
Для удобства посетителей предусмотрены: зона отдыха с мягкими диванами и креслами, переговорная для встреч и совещаний, детская игровая комната с обучающими играми для маленьких путешественников.
Питание для гостей организовано по системе «a la carte», предлагающей большой выбор горячих блюд, напитков и десертов на любой вкус.
Дети до 5 лет, владельцы карт лояльности Every Lounge, MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero и Grey Wall Pass, а также пассажиры премиальных классов могут посетить бизнес-зал без дополнительной оплаты.
Подробности можно найти на сайте ОАО «РЖД» (вкладка «Вокзалы», в разделе «Бизнес-зал»), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.