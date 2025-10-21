Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные работники из Красноярска увеличили меры предупреждения на железнодорожных переходах в четырех сибирских областях.

2025-10-21 11:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии зимы, снегопадов и обледенения, КрасЖД увеличила профилактические меры на железнодорожных переездах в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях в рамках кампании «Внимание, переезд!», которая продолжится до 20 ноября. Эта акция направлена на напоминание жителям этих регионов о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, а также о повышенной опасности аварий на таких участках.

Во время кампании на переездах с наибольшим автомобильным движением представители железной дороги вместе с инспекторами ГИБДД проводят рейды, в ходе которых они общаются с водителями, разъясняют им правила и раздают информационные буклеты. Кроме того, работники железной дороги посещают автошколы и автопредприятия, где они проводят индивидуальные беседы с водителями и показывают видеоматериалы, демонстрирующие последствия неосторожности и спешки за рулем.

КрасЖД придает большое значение вопросам безопасности на железнодорожных переездах, улучшению их состояния и внедрению новых технологий, направленных на снижение числа аварий. Так, в данный момент находится на стадии завершения программа 2025 года по модернизации 34 таких объектов.

Стоит отметить, что с начала года на переездах Красноярской железной дороги произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 2 человека. Во всех этих случаях причиной стало нарушение ПДД водителями. В период с января по сентябрь прошлого года на этих участках не было зарегистрировано ни одного подобного ДТП.

Столкновение автомобиля с поездом – это одно из самых опасных происшествий. Такие ДТП почти не оставляют шансов на выживание для водителей автомобилей. Кроме того, попытки проскочить перед поездом могут привести к сходу вагонов, что ставит под угрозу жизни машинистов и пассажиров поездов.

Служба корпоративных коммуникаций КрасЖД обращается к водителям с просьбой быть максимально осторожными и строго следовать правилам дорожного движения при переезде через железнодорожные пути.

