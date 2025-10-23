Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение туристического сезона 2025 года, экскурсионный поезд, следовавший из Воронежа в Дивногорье, транспортировал свыше 8 тыс. пассажиров.

2025-10-23 16:39
В течение туристического сезона 2025 года (с апреля по октябрь) экскурсионный поезд, следовавший из столицы Черноземья в Дивногорье, совершил 45 поездок. В результате было перевезено более 8 тыс. пассажиров, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

С момента запуска этого проекта 10 лет назад на ЮВЖД было организовано 277 рейсов, в ходе которых было перевезено более 50 тыс. пассажиров.

Отметим, что экскурсионные поездки без пересадок осуществляются в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье». Предлагаются два варианта программ: посещение монастыря или пеший обзорный тур, включающий ознакомление с меловыми ландшафтами, пещерным храмом Сицилийской Иконы Божией матери и Маяцким городищем IX-X веков, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

