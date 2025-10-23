За девять месяцев 2025 года на железнодорожных станциях Республики Башкортостан была оказана помощь более чем 4 тысячам пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

16:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года, 4207 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами специализированной поддержки на территории вокзального комплекса Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Это на 12,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Заявления о помощи на железнодорожных станциях принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений в этом году пришло от пассажиров станций Уфа (3814 заявок), Аксаково (202 заявки), Аша (104 заявки), Туймазы (87 заявок).

Стоит отметить, что железнодорожная станция Уфа оборудована всем необходимым для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями: кнопками вызова персонала, индукционными системами, подъемниками, лифтами, переносными устройствами, инвалидными колясками, носилками и т.д.

В ноябре 2024 года был открыт зал ожидания Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» для людей с ограниченными возможностями. Зал оснащен индукционным оборудованием, комфортной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая тех, кто передвигается на колясках. Для маленьких посетителей зала ожидания предусмотрен детский игровой уголок.

Для получения услуги сопровождения необходимо подать заявку через Центр поддержки мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00, который работает 24/7. Подробности об услугах Центра можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Помощь на вокзалах». Все услуги предоставляются бесплатно, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.