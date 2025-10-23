Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За девять месяцев 2025 года на железнодорожных станциях Республики Башкортостан была оказана помощь более чем 4 тысячам пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

2025-10-23 16:15
За девять месяцев 2025 года на железнодорожных станциях Республики Башкортостан была оказана помощь более чем 4 тысячам пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года, 4207 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами специализированной поддержки на территории вокзального комплекса Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Это на 12,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Заявления о помощи на железнодорожных станциях принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений в этом году пришло от пассажиров станций Уфа (3814 заявок), Аксаково (202 заявки), Аша (104 заявки), Туймазы (87 заявок).

Стоит отметить, что железнодорожная станция Уфа оборудована всем необходимым для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями: кнопками вызова персонала, индукционными системами, подъемниками, лифтами, переносными устройствами, инвалидными колясками, носилками и т.д.

В ноябре 2024 года был открыт зал ожидания Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» для людей с ограниченными возможностями. Зал оснащен индукционным оборудованием, комфортной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая тех, кто передвигается на колясках. Для маленьких посетителей зала ожидания предусмотрен детский игровой уголок.

Для получения услуги сопровождения необходимо подать заявку через Центр поддержки мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00, который работает 24/7. Подробности об услугах Центра можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Помощь на вокзалах». Все услуги предоставляются бесплатно, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru