С 1 ноября по Горьковской железнодорожной линии будет увеличено число поездок электропоездов, следующих по маршруту Киров – Чепецкая.

С целью улучшения обслуживания пассажиров и увеличения доступности транспорта в Кировской области, Горьковская железная дорога планирует увеличить число рейсов пригородных поездов на маршруте Киров – Чепецкая начиная с 1 ноября 2025 года.

Таким образом, начиная с 1 ноября и каждую последующую пятницу, электропоезда будут отправляться из Кирова в 05:10, 06:31, 14:20, 16:21, 18:05, 19:03 и прибывать на станцию Чепецкая в 05:50, 07:11, 15:00, 17:01, 18:45, 19:43 соответственно.

Со станции Чепецкая в пятницу рейсы запланированы в 06:33, 07:35, 15:25, 17:15, 19:05 и 19:55, а прибытие в Киров – в 07:13, 08:15, 16:05, 17:55, 19:45, 20:35 соответственно.

Во время движения по маршруту поезда будут делать остановки на платформах Советская и Луговая. Благодаря остановочному пункту Советская, жители Нововятского района Кирова смогут доехать до железнодорожного вокзала без пробок. Остановочный пункт Луговая находится в нескольких метрах от остановки Слобода Корчёмкино. Пересаживаясь здесь на городские автобусы, можно быстро доехать до исторического центра Кирова.

Полную информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.