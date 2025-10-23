Главная дорога Горького устанавливает остановку на станции Шатки в регионе Нижний Новгород.

13:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью повышения уровня обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности в Нижегородской области, Горьковская железная дорога начинает остановку пассажирских поездов на станции Шатки с 26 октября 2025 года.

Таким образом, новый межрегиональный поезд № 7093/№7095 Нижний Новгород – Саранск будет делать остановку на ст. Шатки в 09:48, а возвращающийся поезд № 7094/№7096 Саранск – Нижний Новгород остановится на этой станции в 20:03. Стоит отметить, что время отправления и прибытия поезда в Нижнем Новгороде и Саранске останется без изменений.

«Мы получили множество обращений от жителей пгт. Шатки Нижегородской области о необходимости добавления дополнительной остановки для поездов, проходящих через местную станцию. В результате этих изменений жители южных районов региона смогут добраться не только до столицы Приволжья, но и до Мордовии», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Напомним, что Горьковская железная дорога запускает новый межрегиональный поезд в сотрудничестве с Куйбышевской железной дорогой. Этот маршрут будут обслуживать поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Поезд будет ходить по выходным и праздничным дням, а время в пути составит около 5 часов. На маршруте также предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Поезд № 7093/№7095 отправится из столицы Приволжья в 07:35 и прибудет в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд № 7094/№7096 отправится из столицы Мордовии в 17:10 и прибудет в Нижний Новгород в 22:23.

В состав межрегионального поезда включены тепловоз и комфортные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты на межрегиональное сообщение Нижний Новгород – Саранск доступны для покупки через приложение «РЖД Пассажирам» и в субурбанских кассах.

Полная информация о расписании межрегиональных и пригородных поездов доступна на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру телефона: 8 (800) 775-00-00, в информационных службах на железнодорожных станциях и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.