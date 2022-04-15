Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Свердловской железной дороге полноценные названия получили еще 9 остановочных пунктов

2022-04-15 11:46
На Свердловской железной дороге полноценные названия получили еще 9 остановочных пунктов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования еще 9 остановочных пунктов (о. п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. В поиске подходящих названий активно участвовали жители уральских регионов, краеведы, любители путешествий и истории. 

Новые имена железнодорожных объектов указывают на находящиеся поблизости достопримечательности и станут ориентирами для любителей регионального туризма. Например, о. п. 1590 км в Свердловской области расположен неподалеку от старинного инженерного сооружения – Дидинского тоннеля, который пользуется популярностью у туристов. Этот железнодорожный объект был переименован в о. п. Дидинский тоннель. О. п. 1624 км перегона Флюс – Чусоводстрой получил имя о. п. Зеленый мыс. Так называют часть побережья Волчихинского водохранилища, где любят отдыхать уральцы. О. п. 1599 км близ Ревды назван о. п. Гусевка, так же, как расположенный неподалеку поселок.

В Пермском крае о. п. 136 км в городе Чусовой переименован в о. п. Этнопарк, так как рядом находится этнографический музей под открытым небом «Парк истории реки Чусовой». Еще 5 железнодорожных объектов в Прикамье получили новые названия исходя из расположенных поблизости географических объектов или населенных пунктов:

  • о. п. 3 км теперь называется о. п. Переезд 3 км;
  • о. п. 73 км – о. п. Каменка;
  • о. п. 152 км – о.п. Володарского;
  • о. п. 1312 км – о. п. Рябины;
  • о. п. 1492 км – о. п. СНТ «Вита».

Напомним: Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены, а после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru