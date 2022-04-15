На Свердловской железной дороге полноценные названия получили еще 9 остановочных пунктов

11:46

Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования еще 9 остановочных пунктов (о. п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. В поиске подходящих названий активно участвовали жители уральских регионов, краеведы, любители путешествий и истории.

Новые имена железнодорожных объектов указывают на находящиеся поблизости достопримечательности и станут ориентирами для любителей регионального туризма. Например, о. п. 1590 км в Свердловской области расположен неподалеку от старинного инженерного сооружения – Дидинского тоннеля, который пользуется популярностью у туристов. Этот железнодорожный объект был переименован в о. п. Дидинский тоннель. О. п. 1624 км перегона Флюс – Чусоводстрой получил имя о. п. Зеленый мыс. Так называют часть побережья Волчихинского водохранилища, где любят отдыхать уральцы. О. п. 1599 км близ Ревды назван о. п. Гусевка, так же, как расположенный неподалеку поселок.

В Пермском крае о. п. 136 км в городе Чусовой переименован в о. п. Этнопарк, так как рядом находится этнографический музей под открытым небом «Парк истории реки Чусовой». Еще 5 железнодорожных объектов в Прикамье получили новые названия исходя из расположенных поблизости географических объектов или населенных пунктов:

о. п. 3 км теперь называется о. п. Переезд 3 км;

о. п. 73 км – о. п. Каменка;

о. п. 152 км – о.п. Володарского;

о. п. 1312 км – о. п. Рябины;

о. п. 1492 км – о. п. СНТ «Вита».

Напомним: Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены, а после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.