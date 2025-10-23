ФГК предоставила компании Ростсельмаш 10 тысяч платформ

Юбилейную десятитысячную платформу для погрузки продукции Ростсельмаш отправила Федеральная грузовая компания.
Ольга Исакова, руководитель Ростовского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК», подчеркнула, что взаимодействие между компаниями способствует поддержке аграрного сектора России и продовольственной безопасности страны. Сотрудничество началось в 2012 году, когда первая платформа, принадлежащая оператору и загруженная техникой для уборочной кампании, была отправлена со станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги на станцию Костариха Горьковской железной дороги.
«Ростсельмаш является одним из наиболее значимых грузоотправителей в парке платформ Федеральной грузовой компании на участке Северо-Кавказской железной дороги. Компания осуществляет постоянную погрузку агротехники, включая комбайны, тракторы, универсальные самоходные косилки, запчасти и прочее. В год юбилея АО «ФГК» под погрузку для Ростсельмаш была подана юбилейная 10-тысячная платформа. Учитывая высокие показатели урожайности зерновых в России, мы продолжим укреплять наше сотрудничество в обеспечении своевременной подачи необходимого количества подвижного состава для гарантированного объема погрузки, особенно в пиковые периоды аграрных работ», - заявила Ольга Исакова.
География перевозок охватывает почти всю сеть российских железных дорог, удовлетворяя потребности внутреннего аграрного рынка. В экспортных направлениях продукция Ростсельмаш на платформах АО «ФГК» доставляется потребителям в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.