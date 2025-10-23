За девять месяцев ретропоезд доставил в Арзамас 12,5 тысячи туристов.

10:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по сентябрь 2025 года туристический ретропоезд, следующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас на паровой тяге, перевез 12,5 тысяч пассажиров, совершив при этом около 130 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Туристам предоставляется возможность посещения уникальных достопримечательностей Арзамаса, включая дом-музей А.М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие.

Мультимодальный маршрут «Бал в Болдино» также пользуется популярностью среди туристов, за указанный период им воспользовались 6,5 тысяч человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» является наиболее известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Тур для организованных школьных групп на ретропоезде «Муромец» до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги также пользуется высоким спросом. За этот период тур посетили более 800 школьников.

В общей сложности за 9 месяцев 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 23,3 тысячи пассажиров.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.