За девять месяцев в Тамбовской области "городские поезда" осуществили перевозку свыше 175,3 тыс. пассажиров.

10:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 9 месяцев в Тамбовской области более 175,3 тыс. пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, работающих в рамках проекта «Городской поезд».

Самым популярным оказался маршрут Тамбов – Котовск – Тамбов, на котором за 9 месяцев рельсовые автобусы перевезли 51,5 тыс. пассажиров (+5,3% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года). С момента открытия этого маршрута в августе 2022 года было перевезено около 1889 тыс. человек.

«Городской поезд» – это совместная инициатива администрации Тамбовской области, Юго-Восточной железной дороги и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье». Цель проекта – облегчить транспортировку жителей Тамбова и окрестных населенных пунктов до мест работы и учебы наиболее быстрым способом, без пересадок, а также улучшить пропускную способность основных улиц областного центра.

В данный момент «Городские поезда» в Тамбовской области следуют по маршрутам Тамбов – Бокино – Тамбов, Тамбов – Селезни – Тамбов, Тамбов – Котовск – Тамбов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.