Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За девять месяцев в Тамбовской области "городские поезда" осуществили перевозку свыше 175,3 тыс. пассажиров.

2025-10-22 10:53
За девять месяцев в Тамбовской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 9 месяцев в Тамбовской области более 175,3 тыс. пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, работающих в рамках проекта «Городской поезд».

Самым популярным оказался маршрут Тамбов – Котовск – Тамбов, на котором за 9 месяцев рельсовые автобусы перевезли 51,5 тыс. пассажиров (+5,3% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года). С момента открытия этого маршрута в августе 2022 года было перевезено около 1889 тыс. человек.

«Городской поезд» – это совместная инициатива администрации Тамбовской области, Юго-Восточной железной дороги и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье». Цель проекта – облегчить транспортировку жителей Тамбова и окрестных населенных пунктов до мест работы и учебы наиболее быстрым способом, без пересадок, а также улучшить пропускную способность основных улиц областного центра.

В данный момент «Городские поезда» в Тамбовской области следуют по маршрутам Тамбов – Бокино – Тамбов, Тамбов – Селезни – Тамбов, Тамбов – Котовск – Тамбов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru