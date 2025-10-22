В год, когда отмечается 80-летие Триумфа в Великой Отечественной битве, станции в Курском регионе были модернизированы.

10:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Одним из ключевых аспектов сотрудничества между холдингом «РЖД» и администрацией Курской области является ремонт пассажирской инфраструктуры.

В Курске был проведен глобальный ремонт вокзального комплекса. Особое внимание уделили реставрации фасада: восстановили цокольные элементы, установили новые горельефы и декоративные картуши, вернули архитектурную подсветку. Кроме того, заменили системы жизнеобеспечения здания, обновили витражные оконные рамы и остекление, восстановили архитектурные элементы стен и потолка, установили современное освещение и т.д. В кассовом зале теперь новое гранитное покрытие. Изменения коснулись и территории вокруг вокзала: отремонтированы фасады павильонов и зданий на платформах, заменена тротуарная плитка, обновлены балюстрада и малые архитектурные формы. Завершение всех работ планируется в 2026 году.

В этом году также был выполнен значительный объем работ на малых вокзалах Курской области. Полностью обновлены здания вокзалов Мармыжи, Кшень, Охочевка и Черемисиново. Их фасады отремонтированы в едином стиле с главным вокзалом Курск – в терракотовом цвете. Вместе с фасадами была обновлена кровля, входные и оконные группы, а также внутренние помещения, включая санитарные комнаты.

Для жителей города Курчатов теперь доступен обновленный остановочный пункт с модульным вокзалом, в котором для посетителей предусмотрен современный зал ожидания со встроенной системой кондиционирования, санузлами, кассовой зоной и онлайн-табло. На станции также оборудовано освещение и навигация, установлены малые архитектурные формы и ограждение. Также благоустроена прилегающая территория, где при участии правительства Курской области высажен яблоневый сад.

На всех перечисленных вокзалах также будет обеспечена доступность для маломобильных пассажиров.

Стоит отметить, что в процессе ремонта станций, железнодорожные работники не только обеспечивают современные удобства для пассажиров, но также сохраняют память о значительных битвах и достижениях. Например, в одном из зданий вокзального комплекса Курска открыли Зал воинской славы, а в зданиях станций Мармыжи, Кшень и Охочевка создали музеи, которые хранят историю Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в сентябре холдинг «РЖД» и правительство Курской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2025 – 2027 годы, в соответствии с которым работа по ремонту пассажирской инфраструктуры на территории региона будет продолжена.

В план ремонта на 2025 – 2030 годы включены еще 13 объектов (10 платформ и 3 станции).