В январе-сентябре 2025 года число пассажиров, пользующихся услугами пригородных поездов Кузбасса, увеличилось на 5,9%.

2025-10-24 14:43
С января по сентябрь 2025 года в Кемеровской области пригородные поезда перевезли около 3,3 млн пассажиров. Это на 5,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Пассажиры все активнее используют цифровые сервисы. За девять месяцев было приобретено 635 тыс. билетов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести через чат-бот в Telegram, мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сканируя QR-код через систему СБП или в онлайн-кассах на пригородном вокзале.

Сведения о расписании пригородных поездов можно найти на сайте пригородной компании АО «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

