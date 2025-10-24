С 26-го октября произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов в Новосибирском регионе.

13:50

С 26 октября 2025 года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих в Новосибирской области. Это связано с учетом пожеланий пассажиров и запланированной корректировкой графика.

Для удобства пассажиров, путешествующих между Новосибирском и Бердском, с 27 октября будут дополнительно назначены 2 электропоезда:

№ 6641 Новосибирск – Бердск: отправка с Новосибирск-Главный в 07:12, приезд на станцию Бердск в 08:02;

№ 6603 Новосибирск – Бердск: отправка с Новосибирск-Главный в 08:50, приезд на станцию Бердск в 09:42.

С 26 октября немного изменится расписание четырех пригородных поездов: № 6604 Бердск – Новосибирск, № 6642 Бердск – Новосибирск, № 6618 Бердск – Новосибирск, № 7106 Бердск – Новосибирск. Корректировка времени составит 1-2 минуты.

Для удобства жителей верхней зоны Академгородка электропоезд № 6642 Бердск – Новосибирск утром будет делать дополнительную остановку на остановочном пункте Обское море. Отправление пригородного поезда с Бердска в 08:18 (на 1 минуту раньше), с остановочного пункта Обское море – в 08:26, приезд на Новосибирск-Главный – в 09:08 (по расписанию).

С 26 октября электропоезда № 6309/6310 Новосибирск – Барабинск – Новосибирск получат новую нумерацию - № 7135/7136. Это будут ускоренные пригородные поезда, время в пути для пассажиров уменьшится от 22 до 47 минут. Поезда не будут останавливаться на остановочном пункте Левая Обь из-за низкого спроса со стороны пассажиров.

Поезд № 7135, следующий из Новосибирска в Барабинск, начнет свой путь со станции Новосибирск-Главный в 09:40 (согласно расписанию). Остановка в Жилмассиве запланирована на 09:52 (на минуту раньше обычного), а в Новосибирске-Западном - в 09:56 (на две минуты раньше). Станция Обь ожидается в 10:08 (на минуту раньше), Аэрофлот - в 10:13 (по расписанию), ПЛП - в 10:19 (на шесть минут раньше), Чик - в 10:26 (на семь минут раньше), Коченево - в 10:43 (на десять минут раньше), Бармашево - в 10:51 (на девять минут раньше), Лесная поляна - в 10:59 (на десять минут раньше), Дупленская - в 11:20 (на семь минут раньше), Тихомирово - в 11:30 (на восемь минут раньше), Чулымская - в 11:53 (на семь минут раньше), Секты - в 12:00 (на восемь минут раньше), Каргат - в 12:28 (на 25 минут раньше), Убинская - в 12:54 (на 26 минут раньше), Труновское - в 13:34 (на 25 минут раньше). Приезд в Барабинск запланирован на 13:53 (на 22 минуты раньше). Время в пути уменьшится на 22 минуты и составит 4 часа 13 минут.

Поезд № 7136, следующий из Барабинска в Новосибирск, начнет свой путь со станции Барабинск в 15:37 (на 1 час 6 минут позже), Труновское - в 15:58 (на 1 час 2 минуты позже), Кожурла - в 16:13 (на 1 час 4 минуты позже), Убинская - в 16:40 (на 1 час 5 минут позже), Каргат - в 17:06 (на 1 час 1 минуту позже), Кокошино - в 17:22 (на 59 минут позже), Секты - в 17:31 (на 58 минут позже), Чулымская - в 17:40 (на 35 минут позже), Кабинетное - в 17:54 (на 32 минуты позже), Тихомирово - в 18:01 (на 33 минуты позже), Рямок - в 18:06 (на 30 минут позже), Берёзка - в 18:27 (на 29 минут позже), Коченево - в 18:47 (на 27 минут позже), Чик - в 19:03 (на 25 минут позже), Аэрофлот - в 19:16 (на 21 минуту позже), Правая Обь - в 19:44 (на 19 минут позже). Прибытие на станцию Новосибирск-Главный запланировано на 19:51 (на 19 минут позже). Время в пути уменьшится на 47 минут и составит 4 часа 14 минут.

Расписание электропоездов № 6333 Новосибирск – Коченево и № 6314 Чулымская – Новосибирск на западном направлении будет скорректировано. Изменения во времени составят от 1 до 8 минут.

В направлении Сокур через Инскую для улучшения транспортной доступности для жителей Жеребцово, 3 маршрута на участке Новосибирск – Издревая – Новосибирск будут продлены:

№ 6523 Новосибирск – Издревая: маршрут будет продлен до станции Жеребцово. Отправление с Новосибирск-Главный в 18:12 (по расписанию), прибытие в Жеребцово – в 19:18;

№ 6524 Издревая – Новосибирск: маршрут начнется с Жеребцово. Отправление с Жеребцово в 19:48, прибытие в Новосибирск-Главный – в 21:01;

№ 6526 Издревая – Новосибирск: маршрут начнется с Жеребцово. Отправление с Жеребцово в 07:24, прибытие в Новосибирск-Главный – в 08:38 (по расписанию).

Также на направлении Сокур через Инскую расписание трех электропоездов: № 6503 Новосибирск – Сокур, № 6505 Новосибирск – Жеребцово и № 6502 Сокур – Новосибирск будет изменено. Корректировка времени составит 1-2 минуты.

На кузбасском направлении расписание электропоезда № 6851 Новосибирск – Буготак будет скорректировано. Изменение во времени составит 1 минуту.

На восточном направлении для сокращения интервала между электропоездами в дневное время, электропоезда № 6412/6411 Новосибирск – Мошково – Новосибирск будут курсировать ежедневно в течение всего года, а не только летом:

№ 6412 Новосибирск – Мошково: отправление с Новосибирск-Главный в 12:16, прибытие в Мошково – в 13:30;

№ 6411 Мошково – Новосибирск: отправление с Мошково в 14:14, прибытие в Новосибирск-Главный – в 15:28.

«Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть внимательными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.

Более подробные сведения о деятельности фирмы доступны на ее официальной веб-странице, в социальной сети «ВКонтакте», в мобильном приложении «Экспресс-пригород», а также в телеграм-боте с тем же названием, как сообщили в отделе корпоративных связей ЗСЖД.