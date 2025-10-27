На линии Екатеринбург - Красноуфимск в Свердловском регионе стали ходить первые двухсистемные электрички "Финист".

16:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожных путях Свердловской области начали функционировать новые двухсистемные электропоезда «Финист» модели ЭС105. Это первый полностью российский электропоезд с двойной системой питания, предназначенный для работы на электрифицированных линиях постоянного и переменного тока.

27 октября ЭС105 совершил свой первый рейс с пассажирами по маршруту Екатеринбург – Дружинино (СвЖД) – Красноуфимск (ГЖД). Два состава этих современных электропоездов заменили «Ласточки» старого образца и будут ежедневно следовать по этому направлению. Отправление из Екатеринбурга происходит в 10:45 и в 19:40 (местное время), из Красноуфимска – в 06:50 и в 14:25. Остановки: о. п. ВИЗ, Ревда, Дружинино, Чеботаево, о. п. Киргишаны, Бисертский Завод, о. п. 1501 км, Ключевая, Афанасьевский, о. п. 1478 км, Уфимка.

Билеты продаются с указанием мест в вагонах. Их можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах самообслуживания перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания». Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления.

ЭС105 – это вторая модель в новой серии скоростных поездов, созданных на базовой платформе «Финист» на заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В пятивагонном составе предусмотрено 386 мест для сидения. Удобные сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки устройств. В вагонах установлена система микроклимата и очистки воздуха, имеются 3 санузла. Поезд оборудован лифтами для людей с ограниченной подвижностью, а количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья увеличено до 4. Также предусмотрены специальные места для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов.

Полная стоимость проезда на маршруте Екатеринбург – Красноуфимск составляет 580 рублей. Применяются все типы скидок, предусмотренные для путешествия на пригородном железнодорожном транспорте. При входе в поезд необходимо представить документ, подтверждающий личность, а для граждан, имеющих право на льготы – дополнительно документ, подтверждающий льготу, информировала служба корпоративных коммуникаций СвЖД.