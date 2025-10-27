Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первые поездки нового маршрута Нижний Новгород - Саранск воспользовались более ста пассажиров.

2025-10-27 13:58
Первые поездки нового маршрута Нижний Новгород - Саранск воспользовались более ста пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26 октября 2025 года были осуществлены первые рейсы нового межрегионального поезда, курсирующего между Нижним Новгородом и Саранском. Более 100 пассажиров воспользовались этим новым сообщением.

Новый маршрут был запущен Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с Куйбышевской магистралью с целью улучшения обслуживания пассажиров и увеличения транспортной связности между Нижегородской областью и Республикой Мордовия. Поезд обслуживают бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Первым пассажирам нового поезда была предложена лекция заместителя декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и основателя образовательного проекта «Почтовое» Тимура Хусяинова о развитии железнодорожной почты. Все участники лекции получили в подарок специальные открытки, которые можно было заполнить и отправить по почте.

Поезд ходит по выходным и праздничным дням, время в пути составляет около 5 часов. Поезд №№ 7093/7095 отправляется из Нижнего Новгорода в 07:35 и прибывает в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд №№ 7094/7096 отправляется из Саранска в 17:10 и прибывает в Нижний Новгород в 22:23. По пути предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Шатки, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Межрегиональный поезд состоит из тепловоза и комфортабельных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты на межрегиональный поезд Нижний Новгород – Саранск можно приобрести через приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.

Пассажиры могут узнать расписание межрегиональных и пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в клиентский центр ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru