Первые поездки нового маршрута Нижний Новгород - Саранск воспользовались более ста пассажиров.

26 октября 2025 года были осуществлены первые рейсы нового межрегионального поезда, курсирующего между Нижним Новгородом и Саранском. Более 100 пассажиров воспользовались этим новым сообщением.

Новый маршрут был запущен Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с Куйбышевской магистралью с целью улучшения обслуживания пассажиров и увеличения транспортной связности между Нижегородской областью и Республикой Мордовия. Поезд обслуживают бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Первым пассажирам нового поезда была предложена лекция заместителя декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и основателя образовательного проекта «Почтовое» Тимура Хусяинова о развитии железнодорожной почты. Все участники лекции получили в подарок специальные открытки, которые можно было заполнить и отправить по почте.

Поезд ходит по выходным и праздничным дням, время в пути составляет около 5 часов. Поезд №№ 7093/7095 отправляется из Нижнего Новгорода в 07:35 и прибывает в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд №№ 7094/7096 отправляется из Саранска в 17:10 и прибывает в Нижний Новгород в 22:23. По пути предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Шатки, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Межрегиональный поезд состоит из тепловоза и комфортабельных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты на межрегиональный поезд Нижний Новгород – Саранск можно приобрести через приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.

Пассажиры могут узнать расписание межрегиональных и пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в клиентский центр ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ГЖД.