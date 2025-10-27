С января по сентябрь нынешнего года, Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" внесло в бюджеты регионов Российской Федерации, находящихся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 12,1 миллиарда рублей.

10:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по сентябрь 2025 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 12,1 млрд рублей.

Сумма налоговых платежей в бюджет Санкт-Петербурга составила 3,4 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено 3,5 млрд рублей. Общая сумма налогов, уплаченных в бюджет Республики Карелия, составила 1,6 млрд рублей, Мурманской области – 1,1 млрд рублей, Тверской области – более 1,2 млрд рублей, Псковской области – 609 млн рублей, Новгородской области – 648 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни и развитии регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.