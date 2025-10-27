Изменения в расписании пригородных поездов, следующих по Рижскому и Курскому направлениям Московской железной дороги, вступят в силу 26 октября 2025 года из-за улучшения инфраструктуры.

10:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Рижскому и Курскому направлениям Московской железной дороги, ожидаются с 26 октября. Причина - продолжение капитального ремонта второго пути на участке Новоиерусалимская – Манихино-1.

Так называемые технологические "окна" запланированы на период с 26 по 31 октября, с 23:20 до 07:20. В это время специалисты будут проводить ремонтные работы на участке пути примерно в 1 км на станции Манихино-1. Ранее была выполнена замена рельсошпальной решетки на участке длиной 4 км. В общей сложности планируется обновить 9,5 км пути на участке Новоиерусалимская – Манихино-1.

Во время проведения работ движение по второму главному пути на участке Манихино-1 – Снегири будет временно приостановлено. Поезда будут следовать по соседним путям, что повлечет за собой изменения в расписании электричек дальних маршрутов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, а также некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.