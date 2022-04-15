Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД изменится в выходные апреля в связи с реконструкцией станции Ипподром для будущего МЦД-3

16 и 23 апреля внесены корректировки в график движения пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с реконструкцией станции Ипподром в рамках развития будущего МЦД-3. В эти дни железнодорожники переложат второй главный путь на новую ось, чтобы освободить место и приступить к строительству парка оборота и экипировки электропоездов.

Обращаем внимание пассажиров, что 16 и 23 апреля у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.