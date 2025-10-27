На Московском железнодорожном узле идут последние этапы подготовки поездов "Ласточка" к зимнему сезону.

10:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Московской железнодорожной линии идет завершающий этап подготовки поездов "Ласточка" к зимнему сезону, чтобы обеспечить надежность и безопасность перевозок. Каждый год проходит обслуживание 107 поездов, из которых 53 работают на МЦК, а остальные - на радиальных маршрутах, включая маршруты между Москвой и Белгородом, Ивановом, Курском, Костромой, Минском, Нижним Новгородом, Смоленском и Тулой.

В моторвагонном депо Подмосковная, где одновременно могут обслуживаться до 10 поездов, специалисты выполняют комплекс работ по обслуживанию крышевого, вагонного и подвагонного оборудования в холодное время года. В частности, увеличивается сила нажатия токоприемника на контактный провод, проверяется противобуксовочная система и заполняется очищенным песком для его подачи под колеса. В вагонах проводится обработка смазкой резиновых уплотнителей дверей и окон, настраивается работа отопительного оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах, проверяются системы бортового управления. Во всех составах проводится генеральная уборка салонов, а также промывка кузова.

Работы планируется завершить к 1 ноября, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.