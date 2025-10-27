Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московском железнодорожном узле идут последние этапы подготовки поездов "Ласточка" к зимнему сезону.

2025-10-27 10:45
На Московском железнодорожном узле идут последние этапы подготовки поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Московской железнодорожной линии идет завершающий этап подготовки поездов "Ласточка" к зимнему сезону, чтобы обеспечить надежность и безопасность перевозок. Каждый год проходит обслуживание 107 поездов, из которых 53 работают на МЦК, а остальные - на радиальных маршрутах, включая маршруты между Москвой и Белгородом, Ивановом, Курском, Костромой, Минском, Нижним Новгородом, Смоленском и Тулой.

В моторвагонном депо Подмосковная, где одновременно могут обслуживаться до 10 поездов, специалисты выполняют комплекс работ по обслуживанию крышевого, вагонного и подвагонного оборудования в холодное время года. В частности, увеличивается сила нажатия токоприемника на контактный провод, проверяется противобуксовочная система и заполняется очищенным песком для его подачи под колеса. В вагонах проводится обработка смазкой резиновых уплотнителей дверей и окон, настраивается работа отопительного оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах, проверяются системы бортового управления. Во всех составах проводится генеральная уборка салонов, а также промывка кузова.

Работы планируется завершить к 1 ноября, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru